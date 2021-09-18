18 Сентября 2021
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Общество В России
Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021) | Фото: livelib.ru

"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве", - академик Зверев об окружении Путина

Уход президента России на карантин на фоне массовой заболеваемости ковидом его привитого окружения - это серьезный повод задуматься. Так считает советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Напомним, Владимир Путин на днях заявил, что в его окружении болеют ковидом десятки человек и он вынужден уйти на карантин.

По мнению Зверева, это "не очень хорошо", если президент вынужден так делать. Но правду никто не скажет.

"Наверное, что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть, причем в таком количестве", - сказал академик Общественной службе новостей.

Зверев выступает против вакцинации переболевших людей и детей и частых ревакцинаций. "Что это за вакцина, которую нужно вводить каждые полгода?" - сказал он летом, когда было объявлено, что нужно вводить препарат каждые полгода.

Также он отмечал, что новые генные вакцины "не прошли полностью все исследования и на безопасность, и на эффективность".

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Теги: вакцинация, карантин, Виталий Зверев, ковид



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