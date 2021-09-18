Глуховский заявил, что отдал бы премию "Автор года" Джанни Родари

18 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
дмитрий глуховский - автор книги Метро 2033 (2007) |

Глуховский заявил, что отдал бы премию "Автор года" Джанни Родари

Писатель Дмитрий Глуховский выступил с речью на вручении премии GQ "Мужчина года". В этом году он получил звание "Автор года" по версии популярного издания. Видео с его выступлением появилось в Сети.

Произнося речь на церемонии вручения премии, Глуховский заявил, что хотел бы отдать статуэтку итальянскому писателю Джанни Родари, который ее по-настоящему заслуживает.

"Он написал книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов", - напомнил писатель. – "Чиполлино" - это просто то, что разворачивается с января у нас в стране, просто один в один, очень смешно. Ну, просто про нас: оккупационный режим фруктов против народа овощей".

В книге про Джельсомино, по словам Глуховского, мальчик попадет в страну, где ни в коем случае нельзя называть вещи своими именами. Человека, нарушившего эти правила, сразу отправляют в тюрьму.

"Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами вступаем, в особенности на этих грядущих "пеньковых" выходных, в эпоху, когда достаточно гражданского мужества, чтобы делать, как нам мама в детстве говорила. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. Я хотел вас призвать к этому", - высказался Глуховский.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: дмитрий глуховский, джанни родари



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети