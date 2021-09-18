Глуховский заявил, что отдал бы премию "Автор года" Джанни Родари

Писатель Дмитрий Глуховский выступил с речью на вручении премии GQ "Мужчина года". В этом году он получил звание "Автор года" по версии популярного издания. Видео с его выступлением появилось в Сети.

Произнося речь на церемонии вручения премии, Глуховский заявил, что хотел бы отдать статуэтку итальянскому писателю Джанни Родари, который ее по-настоящему заслуживает.

"Он написал книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов", - напомнил писатель. – "Чиполлино" - это просто то, что разворачивается с января у нас в стране, просто один в один, очень смешно. Ну, просто про нас: оккупационный режим фруктов против народа овощей".

В книге про Джельсомино, по словам Глуховского, мальчик попадет в страну, где ни в коем случае нельзя называть вещи своими именами. Человека, нарушившего эти правила, сразу отправляют в тюрьму.

"Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами вступаем, в особенности на этих грядущих "пеньковых" выходных, в эпоху, когда достаточно гражданского мужества, чтобы делать, как нам мама в детстве говорила. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. Я хотел вас призвать к этому", - высказался Глуховский.