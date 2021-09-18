Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем, когда он голосовал

В Кремле объяснили, почему во время голосования у Владимира Путина на часах была другая дата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства не устанавливает дату на своих часах.

"Он на это не обращает внимания, и датой просто не пользуется в часах", — сказал представитель Кремля изданию "Подъем".

Напомним, 17 сентября Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму. В соцсетях обратили внимание, что на часах у главы государства стояла дата 10 сентября.

Ранее сообщалось, что президент использовал чужой телефон для того, чтобы проголосовать. Российский лидер заявлял, что у него нет мобильного телефона, поскольку у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Для того, чтобы проголосовать дистанционно необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги" и номер мобильного телефона российского оператора.