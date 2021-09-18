18 Сентября 2021
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Политика В России
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

ЦИК получил 137 обращений о принуждении к голосованию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о 137 зафиксированных обращениях, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на выборах. Они поступили из 45 регионов страны.

В обращениях, в частности, сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), также избирателей принуждают голосовать за определенного кандидата или партию.

Информация направлена в прокуратуру, в Следственный комитет, правоохранительным органам, сообщила Памфилова.

Кроме того, председатель Центризбиркома пообещала отреагировать на факты нарушений СМИ правил агитации в дни голосования. "Выборы пройдут, этого мы так не оставим", – заявила она, выступая в информационном центре ЦИК.

Традиционный день тишины накануне выборов был отменен по инициативе Памфиловой, но в дни голосования партийная агитация строго запрещена.

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Теги: цик, элла памфилова, голосование, день тишины



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