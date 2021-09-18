Франция отозвала своих послов из США и Австралии

Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Австралии "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что понимает разочарование Франции. Она добавила, что надеется на продолжение сотрудничества между странами, пишут "Известия".

Ранее на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией посольство Франции в Вашингтоне отменило прием и другие торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения.

Об отмене приема стало известно на следующий день после того, как США объявили о трехстороннем соглашении по безопасности с австралийцами и британцами с упором на Индо-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим соглашением США помогут Австралии с постройкой атомных подводных лодок, хотя раньше флот субмарин для этой страны собиралась сделать Франция. Срыв контракта обойдется Франции в несколько миллиардов долларов.