Избирком Омской области: Очередь из росгвардейцев образовалась из-за специфики их службы

В избиркоме Омской области объяснили очередь из росгвардейцев на одном из избирательных участков Омска.

Ранее в Сеть выложили видео, на котором видно, что на избирательном участке №264 в Омске скопилась очередь из 35 людей в форме Росгвардии.

Глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко заявил, что нарушения в этом нет, передает РИА Новости.

Он пояснил, что очереди образовались из-за специфики службы росгвардейцев и процедуры сверки данных по книге голосующих по месту фактического пребывания.

"Начинаются фантазии, что загнали людей строем и всем скомандовали голосовать", - добавил Нестеренко.

Между тем, как передает "Тайга.инфо", в Омске накануне был задержан депутат городского совета Дмитрий Петренко, куоторый снимал подвоз сотрудников Росгвардии на участке № 264.

Напомним, в первый день голосования в Москве и других регионах страны наблюдатели сообщали об огромных очередях желающих проголосовать, собравшихся на некоторых избирательных участках. В избиркомах ничего странного не видят, заявляя, что "высокая активность избирателей на отдельных участках не является нарушением".

17 сентября в Мосгоризбиркоме прокомментировали огромную очередь на УИК №9 в Москве (Большой Афанасьевский переулок). Это связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, заявили в МГИК.