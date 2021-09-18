ЧП на избирательных участках в Свердловской области в первый день выборов не допущено

Нарушений правопорядка на избирательных участках в Свердловской области в первый день выборов не допущено.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, 17 сентября на территории 2496 избирательных участков в 94 муниципальных образованиях, где проводилось голосование, каких-либо ЧП не допущено.

Общественный порядок на выборах обеспечивали более 4,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 100 представителей Уральского юридического института МВД России, 775 работников ЧОП и 155 членов ДНД.

"Полиция на постоянной основе осуществляла взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с коллегами из регионального подразделения Росгвардии, правозащитниками и общественниками", - сообщил Горелых.

Напомним, голосование стартовало в пятницу, 17 сентября, оно продлится три дня. На избирательных участках в регионе с самого открытия скопились огромные очереди.