18 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
голосование, очередь (2021) | Фото: &quot;Вечерние ведомости&quot;

ЧП на избирательных участках в Свердловской области в первый день выборов не допущено

Нарушений правопорядка на избирательных участках в Свердловской области в первый день выборов не допущено.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, 17 сентября на территории 2496 избирательных участков в 94 муниципальных образованиях, где проводилось голосование, каких-либо ЧП не допущено.

Общественный порядок на выборах обеспечивали более 4,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 100 представителей Уральского юридического института МВД России, 775 работников ЧОП и 155 членов ДНД.

"Полиция на постоянной основе осуществляла взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с коллегами из регионального подразделения Росгвардии, правозащитниками и общественниками", - сообщил Горелых.

Напомним, голосование стартовало в пятницу, 17 сентября, оно продлится три дня. На избирательных участках в регионе с самого открытия скопились огромные очереди.

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Теги: полиция, выборы, свердловская область



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