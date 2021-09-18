Пропавшая в Томской области экспедиционная группа вышла на связь

Пропавшая в сибирской тайге географо-краеведческая экспедиция вышла на связь. Об этом сообщила представитель томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная.

Группа находится в 30 км от Катайги, все живы. К 19 сентября они должны прибыть в Томск, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на границе Красноярского края и Томской области пропали девять представителей Русского географического общества. Они не вернулись из экспедиции, с 11 сентября не выходили на связь. Выяснилось, что у тургруппы возникли проблемы с техникой.