18 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Пропавшая в Томской области экспедиционная группа вышла на связь

Пропавшая в сибирской тайге географо-краеведческая экспедиция вышла на связь. Об этом сообщила представитель томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная.

Группа находится в 30 км от Катайги, все живы. К 19 сентября они должны прибыть в Томск, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на границе Красноярского края и Томской области пропали девять представителей Русского географического общества. Они не вернулись из экспедиции, с 11 сентября не выходили на связь. Выяснилось, что у тургруппы возникли проблемы с техникой.

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Теги: туристическая группа, экспедиция, томская область



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