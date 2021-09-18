Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США

Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.

Стороны просят 1 октября назначить судебное слушание, в ходе которого будут представлены договоренности относительно признания Тиньковым вины, передает ТАСС.

Кроме того, обвиняемый предоставил материалы, свидетельствующие в пользу того, что приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения от онкологического заболевания.

Напомним, Лондонский суд из-за болезни бизнесмена неоднократно переносил слушания по экстрадиции Тинькова в США. Осенью 2019 года у него нашли лейкимию. Ему проводили химиотерапию, у бизнесмена был сепсис, а затем он переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что основатель банка "Тинькофф" подозревается в уходе от налогов в США, в связи с чем суд в Великобритании начал в отношении предпринимателя разбирательство, Тиньков внес залог, чтобы оставаться на свободе.

Минюст США полагает, что бизнесмен мог скрыть доход в размере $1 млрд при отказе от гражданства этой страны (Тиньков отказался от американского паспорта в 2013 году).

В обвинительном заключении речь идет об IPO онлайн-банка Тинькова на Лондонской фондовой бирже в 2013 году. Буквально через несколько дней после первичного размещения акций предприниматель отказался от американского гражданства, но до этого, как считает прокуратура США, он успел разбогатеть в результате IPO на $1 млрд.