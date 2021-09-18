Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США

18 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США

Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.

Стороны просят 1 октября назначить судебное слушание, в ходе которого будут представлены договоренности относительно признания Тиньковым вины, передает ТАСС.

Кроме того, обвиняемый предоставил материалы, свидетельствующие в пользу того, что приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения от онкологического заболевания.

Напомним, Лондонский суд из-за болезни бизнесмена неоднократно переносил слушания по экстрадиции Тинькова в США. Осенью 2019 года у него нашли лейкимию. Ему проводили химиотерапию, у бизнесмена был сепсис, а затем он переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что основатель банка "Тинькофф" подозревается в уходе от налогов в США, в связи с чем суд в Великобритании начал в отношении предпринимателя разбирательство, Тиньков внес залог, чтобы оставаться на свободе.

Минюст США полагает, что бизнесмен мог скрыть доход в размере $1 млрд при отказе от гражданства этой страны (Тиньков отказался от американского паспорта в 2013 году).

В обвинительном заключении речь идет об IPO онлайн-банка Тинькова на Лондонской фондовой бирже в 2013 году. Буквально через несколько дней после первичного размещения акций предприниматель отказался от американского гражданства, но до этого, как считает прокуратура США, он успел разбогатеть в результате IPO на $1 млрд.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: олег тиньков, минюст сша, налоговые претензии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети