Свердловские коммунисты заявили, что вскрыли систему подкупа избирателей

В Екатеринбурге на 12 избирательном округе в Заксобрание Свердловской области, где баллотируется лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, вскрыли систему подкупа избирателей, сообщает пресс-служба Свердловского обкома КПРФ.

Как утверждается, молодые люди в красных манишках с названием "Чкаловцы" дежурили возле каждого избирательного участка и собирали с граждан белые карточки, которые перед голосованием люди брали из специального контейнера в помещении избирательного участка.

"Точно такой же логотип и название "Чкаловцы" использовал в своей избирательной кампании кандидат в депутаты от "Единой России" Валерий Савельев", - утверждают в свердловском КПРФ.

Ивачев обнаружил одного из таких промоутеров вблизи школы №131 на Уктусе и вызвал сотрудников полицию, которые задержали молодого человека. Затем он набрал своего руководителя по телефону. Девушка по имени Элина ответила на звонок и, решив, что с ней разговаривают сотрудники полиции, сообщила: "Мне руководство сказало, что ваш начальник Ертысбаев в курсе нашей рекламной акции". Также она проговорила, что аналогичные "рекламные акции" проходят по всему району и не должно быть никаких проблем.

Когда Ивачев приехал в отделение полиции для того, чтобы написать заявление, то обнаружил, что начальника 13 отдела полиции Чкаловского района "по удивительному совпадению зовут Ертысбаев Еркен Нурмагамбетович", заявили в пресс-службе.

Коммунисты готовят заявление в полицию, а также жалобы в Свердловскую областную избирательную комиссию, областную прокуратуру и ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД.

Оперативный комментарий ГУ МВД и свердловской ЕР получить не удалось.