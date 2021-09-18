На одном из участков в Екатеринбурге КОИБ показывает почти 200 "лишних" бюллетенй

На одном из участков в Верх-Исетском районе Екатеринбурга КОИБ показывает на 178 бюллетеней больше, чем было отправлено в аппарат, сообщают "Вечерние ведомости" в своем телеграм-канале.

Техники заявляют, что речь может идти о сбое, выборы продолжаются, отмечает издание.

Избирательная комиссия Свердловской области прокомментировали ситуацию.Там заявили, что за все время голосования на Среднем Урале из 382 комплексов только 4 выдали ошибку. Согласно утвержденному порядку, эти КОИБы были незамедлительно выведены из работы, голосование не прерывалось и велось с использованием имеющихся стационарных ящиков.

В избиркоме отметили, что выемка бюллетеней из КОИБов не предусмотрена в ходе голосования. "Все бюллетени, которые были приняты через КОИБы, выдавших ошибку, подлежат обязательному ручному пересчету — 19 сентября после завершения выборов", - пояснили там.

"Вечерние ведомости" также сообщают, что, по сообщениям наблюдателей, самые массовые сбои в работе КОИБов пока зафиксированы в основном в Ленинском районе Екатеринбурга. Именно этот район показал вчера значительное количество мобильных избирателей (тех, кто голосовали не по месту регистрации).

Напомним, с 17 по 19 сентября на Среднем Урале выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области. В Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди – с раннего утра многие жители пришли голосовать. Причиной, как пишут СМИ, могло стать принуждение к голосованию бюджетников.