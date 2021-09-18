Секретарь СНБО Украины прикинулся, что не понимает по-русски

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который предлагает перейти на латиницу и сделать английский вторым государственным языком, на брифинге после вчерашнего заседания отказался отвечать на вопрос, заданный по-русски.

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С журналистом у него состоялся такой диалог: "Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете. Еще раз давайте". - "Мне на украинский перейти?" - "Ну, я не знаю, я напрягаюсь, когда слышу русский язык". - "Ну, вы из Луганска. Вы должны понять". - "Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по миру".

После этого журналист задал вопрос на мове.

Спектакль, который устроил украинский чиновник, многие прокомментировали.

"Про таких вот даниловых еще 100 лет назад писал Булгаков: "Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года", - написал журналист Юрий Ткачев.

"Безграмотный полукраиноязычный секретарь из Луганска, которого напрягает русский язык", - написал телеведущий Максим Назаров.

А журналист Дмитрий Василец сыронизировал, что "грабить украинский народ удобнее в вышиванке и бравируя пафосным патриотизмом".

В июле Конституционный суд Украины постановил, что группы русскоязычных в стране нет. При этом, по данным прошлогоднего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском.