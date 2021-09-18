В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при авиаударе в Кабуле

В результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения. США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших.

Также, по словам, генерала, "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Глава Пентагона Ллойд Остин также принес извинения и признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно о гибели среди мирного населения после авиаудара ВС США по Кабулу. СМИ сообщали, что погибли девять человек, в том числе шестеро детей. Все они были членами одной семьи. США начали расследование инцидента.

Ракетный удар был нанесен по автомобилю, который, по данным США, готовили к использованию в аэропорту Кабула члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате ракетной атаки были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.