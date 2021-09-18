Явка в Москве в первый день голосования составила 23,07%

Общая явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его данным, в первый день очно проголосовали почти 7% избирателей (почти 534 тысячи человек).

Явка на онлайн-голосовании составила 63,1%, передает РИА Новости.

Всего уже около 1,3 млн москвичей приняли участие в выборах онлайн - 16% от базы по городу в целом.

Напомним, общее число онлайн-избирателей в столице — 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

Напомним, накануне с самого утра москвичи жаловались на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ – дистанционного электронного голосования.

Венедиктов заявил, что на систему дистанционного голосования в Москве идут "небольшие" DDoS-атаки. По его словам, из-за них и большой очереди время ожидания увеличилось до пяти минут. Сегодня онлайн-голосование в Москве работает штатно, сообщили в штабе наблюдателей.