Бот "Умного голосования" заблокирован в Telegram

Бот "Умного голосования" заблокирован в Telegram. Это произошло после того, как основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале написал, что Telegram ограничит работу ботов, которые связаны с предвыборной агитацией.

Он напомнил, что в России в связи с окончанием предвыборной кампании и началом самого процесса голосования вступили в силу "дни тишины", когда агитация запрещена.

Накануне первого дня выборов компании Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов. Программа больше не доступна в AppStore и Google Play.

Из действенных инструментов у сторонников Алексея Навального оставался бот "Умного голосования" в Telegram. Дуров ранее назвал удаление приложения "Навальный" "опасным прецедентом", но нарушать российские законы не стал.

Ранее Роскомнадзор обратился к Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять пользователям пути обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование" и мобильного приложения сторонников блогера-оппозиционера Алексея Новального. В пресс-службе РКН заявили, что данные действия связаны с нарушением избирательного законодательства. Ведомство пригрозило компаниям штрафами.