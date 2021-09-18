На Кубани в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупят кувезы для 27 медучреждений

Современное высокотехнологичное медицинское оборудование приобретут на Кубани для медучреждений, передает корреспондент Накануне.RU. В частности, 27 больниц и клиник получат новые кувезы для новорожденных.

Оборудование будет приобретено в рамках государственной региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На сегодняшний день два кувеза уже поставили в акушерское физиологическое отделение Гулькевичской центральной районной больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоимость одного медицинского аппарата составляет более 3 млн рублей.

"Оборудование отвечает всем современным требованиям к неонатологическим системам. Технические характеристики новых кувезов обеспечивают оптимальные условия для выхаживания новорожденных, родившихся в критических состояниях. Они обеспечивают непрерывную тепловую поддержку, в то же время, предоставляя медицинскому персоналу свободный доступ и полную видимость", – пояснил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Всего в 2021 году по программе «Модернизация первичного звена» предусмотрено исторатить 3,7 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт поликлиник и приобретение медицинского оборудования.