Путин для того, чтобы проголосовать дистанционно, использовал чужой телефон

Президент России Владимир Путин использовал чужой телефон для того, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин воспользовался телефоном одного из своих помощников.

Ранее глава государства сообщал, что у него нет мобильного телефона, поскольку у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Для того, чтобы проголосовать дистанционно необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги" и номер мобильного телефона российского оператора.

Напомним, с начала этой недели Путин находится на самоизоляции, поскольку в его окружении выявлено "несколько десятков" случаев коронавируса. Сам президент здоров. Обычно на выборах такого уровня он традиционно голосует на участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве. Например, при голосовании по поправкам в Конституцию в прошлом году президент мог проголосовать дистанционно, но не стал этого делать.

Ранее в дистанционном формате проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин. Его предшественник Дмитрий Медведев в статусе главы кабмина так не голосовал – у него просто не было такой возможности.