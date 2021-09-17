18 Сентября 2021
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Дистанционное электронное голосование (2021) | Фото: МГИК

Бастрыкин поручил разобраться с атакой на платформы дистанционного электронного голосования

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР организовать процессуальную проверку по кибератакам на платформы дистанционного электронного голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам", - говорится в сообщении ведомства.

К проверке будут привлечены имеющие соответствующий опыт специалисты отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

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Теги: кибератаки, дистанционное голосование, александр бастрыкин, проверка



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