В ряде регионов УрФО явка на выборах в первый день голосования составляет около 20%

Подведены предварительные итоги первого дня голосования в ряде уральских регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Свердловского избиркома, в первый день проголосовало свыше 663 тыс. человек, что составило 20,04% от общего числа избирателей. В Югре показатель чуть меньше - свой выбор сделали более 230 тыс. человек — 19,85% от общего числа голосующих. Лидером по явке стал Белоярский район, где проголосовали 42,29% избирателей. Наименьшую активность зафиксировали в Сургуте — 11,57%.

В Тюменской области проголосовали более 185,8 тыс. человек, что составляет 20,92% избирателей. Лидер по явке - Ишим, в первый день голосования участие в выборах приняли 27,7% избирателей.

По неофициальным данным - самая высокая явка - в Ямало-Ненецком автономном округе. Якобы она превышает 30%. Однако точные данные станут известны только завтра. В Челябинской области - по состоянию на 20.00 17 сентября, на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 15,23% избирателей.