Жители Лесобазы ведут сбор подписей за установку камер после убийства восьмилетней девочки

В Тюмени жители Лесобазы, где была изнасилована и убита восьмилетняя Настя М. ведут сбор подписей за установку в микрорайоне видеокамер, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в группе "Подслушано на Лесобазе". Письмо с просьбой установить камеры и освещение в микрорайоне Лесобаза авторы обращения планируют направить "в несколько инстанций" - куда именно не раскрывается.

Поставить свою подпись тюменцы могут по адресам: кофейня "Бодрая птица" - Западносибирская, 28, Студия красоты "Клюква" - Западносибирская, 10, Магнит, Камчатская, 34а, Бинятовский магазин - Камчатская, 1а, Абсолют - Казачьи луга, 10, Озон и Вайлберис - Казачьи луга, 8, Студия красоты For you.

Напомним, после пропажи Насти в Тюмени было объявлено о закупке камер за 11 млн руб. Вот только, как сообщало "SiTV" со ссылкой на заместителя директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, устанавливать их будут, в первую очередь, опять же в центре.

"По 24 объектам — это начиная от Текутьевского бульвара, продолжая до администрации города. Решения об установке видеонаблюдения принимаются с УМВД России по Тюменской области в связи с криминогенной обстановкой, со статистикой. Ну и так далее", — приводит издание его слова.

В отдаленные территории система "Умный город" придет позднее. В результате некоторые жители окраин начали устанавливать камеры самостоятельно — спрос на них вырос примерно на треть.

Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтёры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.