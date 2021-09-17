Мишустин проголосовал онлайн, Трутнев – в Чите, Силуанов – в столице

Большая часть членов кабинета министров России проголосовала на выборах в Госдуму в первый же из трех возможных дней. Еще утром на участок в подмосковной Кубинке пришел глава Минобороны Сергей Шойгу. Остальные голосовали позже.

Впрочем, раньше всех по московскому времени проголосовал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев – он находится в рабочей поездке в Забайкалье и пришел на участок в Чите. Он отметил, что рад голосовать в регионе, за который несет ответственность.

Министр юстиции Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минфина Антон Силуанов проголосовали на своих избирательных участках в Москве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал дистанционно – из своего рабочего кабинета. "Голосование на выборах депутатов Государственной Думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее", – сказал Михаил Мишустин.