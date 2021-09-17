Челябинцев, ограбивших почтальона, оставили в колонии

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местным жителям, ограбившим почтальона, разносившую пенсии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2018 года в поселке Новосинеглазово осужденные знали, что в квартиру должен прийти почтальон для выдачи пенсии. Они дождались сотрудника почты, брызнули ей в лицо баллончиком и выдернули сумку с деньгами в сумме свыше 342 тыс. рублей.

После этого мужчины скрылись. Деньги они потратили по своему усмотрению.

Осужденные вину не признали в полном объеме. Они были приговорены к 2 годам в колонии строгого режима.

Обжалуя приговор, они просили их оправдать за непричастностью к совершенному преступлению.