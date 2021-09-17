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Политика В России Москва
Владимир Путин выборы голосование 10 сентября 2017 (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму - Кремль

Президент России Владимир Путин впервые проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Ранее стало известно, что президент зарегистрировался заранее для голосования в дистанционном режиме.

С начала этой недели Путин находится на самоизоляции, поскольку в его окружении выявлено "несколько десятков" случаев коронавируса. Сам президент здоров. Обычно на выборах такого уровня он традиционно голосует на участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве. Например, при голосовании по поправкам в Конституцию в прошлом году президент мог проголосовать дистанционно, но не стал этого делать.

Ранее в дистанционном формате проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин. Его предшественник Дмитрий Медведев в статусе главы кабмина так не голосовал – у него просто не было такой возможности.

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Теги: владимир путин, выборы в госдуму, голосование, дистанционное голосование, самизоляция, дэг



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