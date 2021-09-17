17 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Курганский областной противотуберкулезный диспансер (2013) | Фото: Накануне.RU

На Урале мужчину принудительно госпитализировали на полугодовое лечение от туберкулеза 

Жителя Туринского района (Свердловская область) госпитализировали для принудительного лечения от туберкулеза, который угрожал здоровью его близкого окружения, в том числе и троим детям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, мужчина, имея открытую форму туберкулеза, умышленно уклонялся от прохождения лечения. При этом с ним в одном доме проживает трое несовершеннолетних детей.

"По результатам проведенной проверки прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в противотурберкулезную организацию в недобровольном порядке. Туринский районный суд исковое заявление прокуратуры района удовлетворил", - сообщили в ведомстве.

На принудительном лечении в противотуберкулезном диспансере свердловчанин пробудет полгода. Более того, прокуратура направила информацию в ТКДН и ЗП и Управление социальной политики для осуществления мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья несовершеннолетних.

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Теги: туберкулез, принуждение, госпитализация, Туринский район, прокуратура, суд



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