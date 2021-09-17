17 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

Эксперты высоко оценили быстроту, с которой в Нижневартовске заменили составленные с ошибкой бюллетени

В Нижневартовске после начала выборов выяснилось, что для голосования предоставлены бюллетени с ошибками. Ситуацию разрешили быстро, что высоко оценили эксперты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в окружной избирательной комиссии заявили, что в первый час работы УИК №623 Нижневартовска было обнаружено, что участковая избирательная комиссия при подготовке бюллетеней ошиблась при исключении кандидатов из бюллетеня для голосования по выборам депутатов думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу N 14. Это привело к недействительности данных бюллетеней на этом УИК.

"Успели проголосовать около 50 избирателей. ТИК города Нижневартовска незамедлительно направила имеющиеся в резерве муниципальные бюллетени на данный избирательный участок. Голосование продолжилось", - говорится в официальном канале избиркома в Telegram.

Бюллетени с ошибочным вычеркиванием будут признаны недействительными при подсчете голосов.

"Избирательная комиссия очень четко отработала и инцидент был исчерпан. Мгновенно поступил сигнал от председателя избиркома Югры, людям профессионально разъяснили ситуацию и, как следствие, не допустили жалоб. Считаю это самым важным, — что простое недоразумение, которому, естественно, надо давать оценку, не переросло в скандал", - сказал кандидат юридических наук, доцент, директор юридического института Югорского государственного университета, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Станислав Розенко:

По словам политолога, научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения РАН Георгия Гаврилова, то, что избирком оперативно реагирует на частные случаи и инициирует проверки, говорит о том, что в регионе хорошо налажена система информирования, нацеленная на устранение сбоев.

"Избирком нацелен на то, чтобы продемонстрировать открытые прозрачные выборы. В целом, первый день выборах проходит в Югре спокойно, новостей о нарушениях по минимуму. При этом добавлю, что фиксируется хорошая явка, несмотря на рабочий день", - сказал Гаврилов

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова, эксперт Рособрнадзора, член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель председателя Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, член Российской ассоциации политических косультантов Владимир Шаповалов отметил, что каждый подобный случай, который может быть нарушением, надо четко разбирать и выносить соответствующее решение.

"Отмечу, что первый день больших выборов в Югре идет без серьезных нарушений", - подытожил Шаповалов.

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Теги: УИК, Нижневартовск, бюллетень



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