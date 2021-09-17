17 Сентября 2021
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Происшествия В России
Владимир Кара-Мурза (2015) | Фото:wikipedia.org

Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы на отказ в возбуждении дела о покушении

Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Владимира Кара-Мурзы-младшего к Следственному комитету. Политик просил признать незаконным решение ведомства не возбуждать уголовное дело о покушении на его убийство, сообщает "Интерфакс".

Ранее сам Кара-Мурза сообщил, что в 2021 году он получил два ответа от СК на заявления о покушении на его убийство. Главк московского СК сообщил ему, что следственный отдел по району Хамовники провел проверку по его заявлению. По итогам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".

В свою очередь, в самом отделе Кара-Мурзе сообщили, что заявление к ним "не поступало, не регистрировалось и не рассматривалось".

В мае 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован в Москве с подозрением на сердечный приступ, однако перед началом операции на сердце врачи пришли к выводу, что имеют дело с интоксикацией. В 2017 году он также был госпитализирован в Москве - с симптомами отравления неизвестным веществом.

Позже Кара-Мурза заявил, что уверен в преднамеренном отравлении. Российская судмедэкспертиза отравление не подтвердила.

В феврале 2021 года The Insider и Bellingcat опубликовали материал, согласно которому, сотрудники спецслужб России, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, могут быть причастны к попыткам отравления Кара-Мурзы.

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Теги: владимир кара-мурза, покушение, следственный комитет



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