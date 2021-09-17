В Прикамье сменится главный архитектор

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности объявило конкурс на замещение должности главного архитектора Прикамья. Он будет трудиться в должности замглавы ведомства, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

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Потенциальные кандидаты на этот пост должны будут пройти тестирование, представить проект на тему "Программа (комплекс мероприятий) по формированию направления устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края". Кроме того, он пройдет индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии.

Проект документа необходимо сдать до 25 октября. Его защита и индивидуальное собеседование пройдут 3 ноября. В состав конкурсной комиссии вошли не только представители департамента государственной службы администрации губернатора, министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, но и представители архитектурного сообщества. В частности, туда войдут представители Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, КБ "Стрелка" и Пермской краевой общественной организации "Союз архитекторов".