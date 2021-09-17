17 Сентября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
железнодорожный вокзал Пермь II (2018) | Фото: Накануне.RU

Пермяки в соцсетях высмеяли открытое наземное метро

В Перми торжественно запустили наземное метро до Левшино от Перми II, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе первых пассажиров был губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Трансляция поездки велась в прямом эфире группы "Мой город - Пермь". Мнения интернет-пользователей относительно этого события разделились. Некоторые комментаторы усомнились, что вновь запущенную по рельсам электричку можно назвать наземным метро.

"Классная идея. Сначала отменили сообщение, хотя люди были против и были даже митинги. Теперь же восстановили сообщение и такие: видали, как круто мы сделали", - написал интернет-пользователь Алексей.

"Показуха такая... Изобрели прям наземное метро! Всю жизнь был этот перегон, ни капли денег не вложили, а с таким пафосом сейчас это преподносят", - высказался подписчик группы Максим.

"Обозвали городскую электричку метро и пустили по старому маршруту. Безусловно это прорыв!" - иронизирует еще один пермяк.

Некоторые комментаторы убеждены, что открытие наземного метро - часть предвыборной кампании.

"Полтора года трепали людям нервы, а щас устроили предвыборную клоунаду", - написал интернет-пользователь Сергей.

"Хороший ход перед выборами", - согласился с ним Руслан.

Впрочем, среди пермяков были и те, кто выразил искреннюю радость от события.

"Да что возмущаться: метро, не метро. Пусть хоть как называют, главное, можно снова ехать без пересадки на автобус!", - написала Надежда.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планировали убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми. После смены губернатора новый глава региона Дмитрий Махонин не исключал, что железнодорожное движение на этом участке может быть восстановлено.

Движение поездов власти региона возобновляют в рамках первого этапа реализации проекта "Наземное метро". Власти планируют включить указанный участок в большинство действующих маршрутов, соединив городские поезда. Ожидается, что с принятием этого решения пассажиропоток в пределах агломерации вырастет на 15%.

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Теги: Пермь I, Пермь II, Дмитрий Махонин, Горнозаводская ветка



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