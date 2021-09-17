17 Сентября 2021
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Экономика В России
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

В Минфине задумались об увеличении дивидендов госбанков с 50% до 75% от прибыли

Вслед за уже вполне конкретным предложением об изменении налогов для металлургов в Минфине задумались о еще одном источнике пополнения бюджета. Речь о госбанках.

В министерстве считают, что госбанки могли бы направлять больше процентов от прибыли на дивиденды, раз у них есть ресурсы для развития экосистем и покупки непрофильных активов. "Мы как Минфин на это (непрофильную активность – прим. ред.) смотрим и с одной стороны понимаем, что нужно это как-то поддерживать, с другой стороны, когда мы видим - государственные банки вкладывают огромные ресурсы - мы думаем, а не должны ли они все-таки платить? И вопрос тут не только в экосистемах, но и в непрофильных активах. Не должны ли они все-таки больше платить дивидендов, чем инвестировать в такие активы?", - цитирует "Интерфакс" директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

"Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли (как это предписывает компаниям с госучастием распоряжение правительства – прим. ред.), могли бы платить 75% чистой прибыли, почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс", - заключил директор департамента Минфина.

Впрочем, в беседе с журналистами он охарактеризовал эту идею как "предложение чисто аналитического характера".

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Теги: минфин, дивиденды, доходы, экосистемы



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