Пилотажная группа "Русские Витязи" проголосовала на выборах в Сургуте

В Сургуте на выборах проголосовали члены пилотажной группы "Русские Витязи", передает корреспондент Накануне.RU.

Участие в голосовании приняли 16 членов экипажа и 35 технических специалистов во главе со своим командиром Андреем Алексеевым. Для этого летчики зарегистрировались в приложении "Мобильный избиратель" и заранее подали заявления.

Глава пилотажной группы признался, что впервые отдавал голос вне родного участка. "Первый раз посчастливилось в городе Сургуте это сделать", - сообщил Алексеев журналистам.

Следом за летчиками в Сургутской филармонии проголосовал и глава города Андрей Филатов.

"Волнительно, безусловно, что мы с вами сегодня определяем будущее и определяем, как будем жить последующие пять лет, формируем фундамент на дальнейшее. Безусловно, есть внутреннее переживание, надежды. Но больше чем уверен, что у нас все получится", - сообщил мэр.

Принять участие в выборах в первый день голосования пилоты решили для того, чтобы скорее вернуться к тренировкам. В настоящий момент пилотная группа готовится к показательным выступлениям, которые состоятся в Сургуте и Нижневартовске.