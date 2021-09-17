17 Сентября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре существенно расширен круг граждан для возмещения расходов на оплату газификации жилья

В ходе заседания окружного правительства утверждены изменения в положение о частичном возмещении расходов на оплату газификации жилых домов и квартир отдельным категориям граждан.

Как сообщила губернатор Наталья Комарова, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации.

Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Размер поддержки увеличен с 30 до 60 тысяч рублей. Воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут 3 тысячи 613 югорчан.

По словам директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ильи Кима, в связи с принятым решением будет газифицировано практически 50 процентов домовладений, включенных в реестр догазификации.

"Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округе, во исполнение соответствующего поручения президента России", – сказал он.

"Инициатива о догазификации населения исходит от главы государства Владимира Владимировича Путина, всероссийской политической партии "Единая Россия". Такие решения окажут действенную помощь нашим согражданам", – сказал заместитель председателя думы Югры Александр Сальников.

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Теги: газификация, Наталья Комарова



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