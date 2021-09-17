Переезд "Газпрома" в Петербург принесет городу дополнительно порядка 40 млрд рублей в 2022 году – Путин

Владимир Путин оценил дополнительные доходы в бюджет, которые получит за счет налоговых отчислений Санкт-Петербург после переезда в город "Газпрома".

"Давно уже идет работа "Газпрома" по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году – порядка 40 млрд рублей", - заявил президент во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В начале августа "Газпром" официально сменил прописку. Изменения в ЕГРЮЛ появились 3 августа. Теперь в качестве адреса юрлица указан муниципальный округ Лахта-Ольгино, Лахтинский проспект, 2, к. 3 стр. 1. – здесь расположении небоскреб "Лахта-Центр", построенный как раз для размещения штаб-квартиры газового гиганта. Ранее "Газпром" был прописан в Москве на улице Наметкина,16.

Решение о переезде было утверждено собранием акционеров компании 25 июня.

Вопрос регистрации таких крупных компаний – это, прежде всего, вопрос налоговых отчислений, получаемых местным бюджетом. Так, в 2019 году отчисления "Газпрома" в бюджет Москвы составили 86 млрд руб.

Во время июньской "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что выступает "за перевод части головных офисов крупных компаний в регионы", в частности, в Сибирь. Он указал на тот факт, что прибыль компании получают за счет регионов, а налоги платят в Москве.