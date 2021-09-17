ЦОН не смог выяснить, действительно ли на УИК №1480 пришли работники "Сима-Ленда"

Центр общественного наблюдения Свердловской области отреагировал на информацию о возможном принуждении сотрудников крупной оптовой компании "Сима-Ленд" голосовать именно на екатеринбургском участке №1480. По этой же причине, вероятно, там сегодня утром и скопилась очередь свыше 100 человек. Однако ЦОН так и не смог выяснить, где они на самом деле работают.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что все пришедшие избиратели являются сотрудниками компании, глава которой Андрей Симановский известен своими флешмобами. Также сообщалось, что работникам "посоветовали" прийти голосовать на участок, зарегистрированный именно по месту работы, а не по месту жительства - в противном случае их бы ждали "нехорошие последствия".

"Для прояснения ситуации эксперты ЦОН связались с УИК № 1480. Секретарь УИК № 1480 заявила, что действительно, на участке наблюдается большое количество избирателей, место своей работы они не указывают, также в УИК № 1480 не поступало обращений с жалобами на нарушения избирательных прав, связанных с принуждением к голосованию", - заявили в центре.

Там также напомнили о п.3 ст. 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", согласно которому участие гражданина России в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Таким образом, в ЦОН заявили, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина страны с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Напомним, что на втором этаже того же здания, где находится УИК №1480, размещается другой участок №1479, однако на момент столпотворения предположительно сотрудников "Сима-Ленда" на первом участке там почти никого не было. При этом визуально в урнах на "пустом участке" уже было столько же бюллетеней, сколько и в урне на "участке с очередями".

Напомним, по всему Екатеринбургу с открытием избирательных участков наблюдались огромные очереди – с раннего утра многие жители пришли голосовать. Причиной могло стать принуждение к голосованию бюджетников и сотрудников госпредприятий.