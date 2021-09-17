Правительство Югры намерено расширить меры соцподдержки семей с детьми

Члены регионального правительства одобрили изменения в окружной закон, которые подразумевают новые меры поддержки семей с детьми. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, случилось это в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

С 1 ноября единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в целях возмещения расходов на проезд в пределах Российской Федерации предоставляется детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи за пределы автономного округа.

Глава региона подчеркнула, что воспользоваться этой мерой поддержки смогут 1,5 тысячи югорчан.

По словам директора регионального департамента социального развития Терезы Пономаревой, принятие законопроекта позволит предоставлять единовременную помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации более адресно.

При этом максимальный размер единовременной помощи предлагается увеличить до 100 тысяч рублей, а в перечень ситуаций для оказания срочной единовременной помощи включить приобретение предметов первой необходимости, к которым относятся продукты питания, средства санитарии, гигиены, ухода за детьми.

Для получения меры поддержки общий доход семьи не должен превышать 1 тысячу 30 рублей на одного человека, но быть не менее 210 рублей на каждого члена семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Предоставление такой помощи предлагается осуществлять однократно в течение года по одному из видов государственной социальной помощи.

Документ направлен на рассмотрение в окружной парламент.