В ЯНАО многодетную семью отправили строить жильё в болоте

В Салехарде многодетная семья якобы получила землю для строительства в болоте. Прокуратура взялась проверить, так ли это, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в сети появились сведения о том, что многодетным семьям в Салехарде выдали землю в болотистой местности, где весной и осенью "стоит вода".

"Выдали участок, как многодетной семье. Уже несколько лет делаем отсыпку, а земля всё оседает и оседает. Каждую весну и осень стоит вода. Нет отводов. А как строить, если машина, выгружая очередную порцию песка, провалилась?", - пишет автор анонимного поста в группе "Подслушано в Салехарде.

К посту оставили комментарий представители администрации города. В мэрии отметили, что работы по строительству дорог в асфальтобетонном покрытии с ливневой канализацией на территории СНТ "Удача" запланированы до 2023 г. Для создания временного обустройства въезда на выделенный автору поста участок можно обратиться к заказчику объекта МКУ "Управление капитального строительства" по телефону (34922) 3-39-66.

"Прокуратура Салехарда проводит проверку по публикации. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников администрации города при выделении многодетным семьям земельных участков, расположенных на территории СНТ "Удача-1". При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили агентству в прокуратуре округа.