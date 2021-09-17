17 Сентября 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова: 50% хакерских атак на ресурсы онлайн-голосования идут из США

На российские ресурсы онлайн-голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, Китая, Кореи, России и Украины, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идут серьезные интернет-атаки. Причем половина из них - из США, передает ТАСС.

Что касается атак на Единый портал госуслуг, то они тоже "зашкаливают", отметила глава Центризбиркома.

Минцифры заявило, что все DDoS-атаки отражены.

Ранее зампред общественной палаты столицы, руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что на систему дистанционного голосования в Москве идут "небольшие" DDoS-атаки. По его словам, из-за большой очереди и DDOS-атак время ожидания увеличилось до пяти минут.

Между тем, телеграм-каналы пишут, что "административно-зависимым избирателям" дали указание проголосовать до 12 часов 17 сентября. Отсюда - очереди и обрушение электронного голосования.

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Теги: элла памфмилова, хакерские атаки, онлайн-голосование



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