Памфилова: 50% хакерских атак на ресурсы онлайн-голосования идут из США

На российские ресурсы онлайн-голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, Китая, Кореи, России и Украины, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идут серьезные интернет-атаки. Причем половина из них - из США, передает ТАСС.

Что касается атак на Единый портал госуслуг, то они тоже "зашкаливают", отметила глава Центризбиркома.

Минцифры заявило, что все DDoS-атаки отражены.

Ранее зампред общественной палаты столицы, руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что на систему дистанционного голосования в Москве идут "небольшие" DDoS-атаки. По его словам, из-за большой очереди и DDOS-атак время ожидания увеличилось до пяти минут.

Между тем, телеграм-каналы пишут, что "административно-зависимым избирателям" дали указание проголосовать до 12 часов 17 сентября. Отсюда - очереди и обрушение электронного голосования.