17 Сентября 2021
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Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин рассказал, кто в его окружении заболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал, кто именно в его окружении заразился коронавирусом. Напомним, из-за этого глава государства принял решение о самоизоляции, отказался от поездок и личных встреч, голосовать будет дистанционно.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции. Но главное, что даже те вакцинированные, кто столкнулся с инфекцией, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений", - заявил президент во время видеоконференции с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Ранее Путин также сообщил, что в его окружении заболели несколько десятков человек, а не отдельные люди. Сам он сдал отрицательный тест, а ранее – вакцинировался "Спутником V". О ревакцинации президента ничего не известно.  

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Теги: владимир путин, окружение, самоизоляция, коронавирус



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