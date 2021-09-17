17 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Форд, поджог (2021) | Фото: УМВД по Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга забрался в чужую машину и развел в ней костер, чтобы погреться

В Екатеринбурге полиция задержала 28-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге чужой машины. Сам он заявил, что всего лишь хотел согреться.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось ранним утром 9 сентября на улице Июльской: в полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля "Форд Фокус" на парковке у одного из домов. В ходе осмотра было установлено, что в пострадавшей машине из-за ранее произошедшего ДТП не было заднего бокового стекла, при этом источник возгорания находился в салоне.

Собственник авто оценил ущерб в 200 тысяч рублей, также от огня пострадали припаркованные рядом машины. Вскоре полицейские установили подозреваемого в поджоге, а через несколько дней задержали его по месту жительства на улице Рощинской. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1993 года рождения, работающий кладовщиком в одном из магазинов города.

Форд, поджог(2021)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сам он пояснил, что в ту ночь без какой-либо цели гулял по микрорайону и пил алкоголь, а в какой-то момент заметил припаркованный автомобиль с выбитым стеклом. Недолго думая, парень забрался внутрь машины, чтобы согреться. Проведя всю ночь в чужом авто и основательно замерзнув, он решил развести костер прямо в салоне "Форда". А когда машина вспыхнула, сразу сбежал.

Как отметили в МВД, задержанный признал вину и объяснил свои действия обострением психического заболевания. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".

Форд, поджог(2021)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

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Теги: машина, поджог, полиция, Екатеринбург



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