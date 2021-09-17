В Челябинской области 8,82% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Явка в Челябинской области на выборах депутатов Госдумы на 15.00 17 сентября составила 8,82% от общего числа избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В Челябинской области проходят 95 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата ЗСО.

В регионе открыто 2 тыс. 285 избирательных участков.