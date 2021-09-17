В свердловских СИЗО на выборах смогут проголосовать более 2000 арестантов

ГУФСИН Свердловской области подготовило избирательные участки, чтобы в голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и ЗакСО также смогло проголосовать более 2 тыс. арестантов, находящихся в СИЗО и ПФОРС, и свыше 140 граждан под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, во время выборов будут функционировать сразу четыре избирательных участков: два участка в СИЗО-1 Екатеринбурга – 2 участка, а также по одному в СИЗО-3 Нижнего Тагила и в ПФРСИ при ИК-54 в Новой Ляле. В тех же учреждениях, где установить избирательный участок не представляется возможным, голосование будет проходить путем выезда комиссии к осужденным.

В учреждениях ГУФСИН для этого приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сотрудники УИС, лица, задействованные в организации и проведении голосования, будут обеспечены дезинфицирующими средствами, защитными масками и перчатками.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге задержали двоих подозреваемых, которые, по словам очевидцев, якобы предлагали заплатить избирателям 500 рублей за голос в пользу "Единой России" и губернатора "Евгения Куйвашева.