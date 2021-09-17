В России запущено производство британской COVID-вакцины AstraZeneca

Российская компания "Р-Фарм" начала производство британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Производство ведется по лицензии разработчика и будет поставляться только на экспорт, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил он.