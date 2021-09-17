17 Сентября 2021
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Экономика В России
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

В России запущено производство британской COVID-вакцины AstraZeneca

Российская компания "Р-Фарм" начала производство британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Производство ведется по лицензии разработчика и будет поставляться только на экспорт, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил он.

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Теги: вакцина, производство, AstraZeneca, лицензия, экспорт



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