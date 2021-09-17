В Италии COVID-паспорт сделали обязательным для всех работников

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт, сообщает газета Corriere della Sera.

Наличие Green Pass станет обязательным для итальянцев с 15 октября.

Чтобы получить документ, нужно предоставить данные о вакцинации против COVID-19, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест.

Граждан, которые не оформят ковид-паспорт, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Тем, кто продолжит работать без документа, грозит штраф от €600 до €1500.

Ранее власти итальянского региона Лацио, который является эпицентром эпидемии в Италии, призвали сделать платной госпитализацию для противников вакцинации. Региональный советник по здравоохранению Алессио Д'Амато назвал антипрививочников "предателями в битве с COVID-19".