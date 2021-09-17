17 Сентября 2021
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Дмитрий Самойлов, блокадники Ленинграда (2017) | Фото: администрация Перми

Путин анонсировал разовые выплаты в 50 тыс. рублей блокадникам

Президент России Владимир Путин анонсировал разовые выплаты в 50 тыс. руб. блокадникам и награжденным медалью "За оборону Ленинграда".

"В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда", постоянно проживающего на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской, Эстонской республиках и на территории республики Абхазия, республики Южная Осетия и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тыс. руб. Прошу вас уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", - обратился президент к правительству.

"Во всем мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. Поддержка блокадников – наш священный нравственный долг", - добавил Путин.

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Теги: владимир путин, блокадники, оборона ленинграда, выплаты



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