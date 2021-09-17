17 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

В Югре лидером по голосованию является Нефтеюганский район

В Югре по состоянию на 15.00 17 сентября явка составила  12,77% от общего количества голосующих югорчан. С учетом того, что это только первый день голосования - показатель можно считать неплохим, сообщили Накануне.RU в окружном избиркоме.

В 2016 году, когда день голосования был только один - явка на 14.00 составляла 268 тыс. 836 человек или 23,78%. Сейчас свой выбор сделали уже 147 тыс. 976 человек.

Лидером по явке избирателей является Нефтеюганский район, явка там составила 36,26%. Наименьшая активность избирателей в городе Нефтеюганске – 5,03%.

Голосование в Югре проходит в строгом соответствии с избирательным законодательством и рекомендациями Роспотребнадзора. 

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Теги: явка, выборы, голосование



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