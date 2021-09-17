17 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд отменил постановление об обыске в квартире у замминистра Белавкина

Челябинский областной суд отменил постановление Центрального районного суда, признавшего законным обыск в квартире первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель суда Наталья Прохорова, постановление было отменено из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона. В суде апелляционной инстанции установлено, что были нарушены права собственников жилья. Досудебный материал направлен в тот же суд на новое судебное разбирательство.

Обыск в квартире замминистра проводился 3 июня 2021 года.

При этом суд оставил без изменения постановление о признании законным обыска в другой квартире обвиняемого.

Напомним, Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Он был задержан 3 июня. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

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Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, обыск,



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