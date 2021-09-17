Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области

Силовики задержали Виктора Мирского – мужчину подозревают в нападении на отделение полиции и тройном убийстве. После атаки на полицию, произошедшей накануне ранним утром, он скрылся на автомобиле.

По данным Telegram-канала Baza, силовики заметили автомобиль Мирского у села Подгорное. Он не отреагировал на требование остановиться, а затем оказал сопротивление. В ходе задержания его ранили в голову, сейчас на место ЧП едут медики. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.