"Продуктовые карточки" для голосующих свердловских пенсионеров оказались нерабочими

"Продуктовые карточки", которые вручают свердловским пенсионерам во время трехдневного голосования, оказались нерабочими. В торговой сети признали проблему и заявили, что это временно.

Напомним, региональные власти приурочили ко Дню пенсионера выпуск "подарочных карт", которые пожилые люди смогут обменять на продукты в определенных магазинах – в частности, сети "Пятерочка". Любопытно, что такой "талон" можно получить только на избирательном участке 17-19 сентября или дома – в случае голосования на дому.

Позже стало известно, что на "подарочных картах" для свердловских пенсионеров будет всего 150 рублей. Однако сегодня уральцы в соцсетях стали жаловаться, что карты они получили, но когда пришли в магазин, то воспользоваться ими не смогли – на кассах им отказывали в оплате данным "подарком".

В избирательной комиссии Свердловской области Накануне.RU сообщили, что они лишь выдают карты в рамках многостороннего соглашения, и предложили по всем вопросам обращаться на "горячую линию" магазина.

Мы обратились за комментарием в компанию X5 Group, куда входит торговая сеть "Пятерочка". Там пояснили, что трудности с оплатой по данным картам действительно существуют.

"В некоторых магазинах "Пятерочка" наблюдаются технические сбои, связанные с использованием "подарочных карт". В случае возникновения проблем просим звонить на "горячую линию" магазина "Пятерочка" по номеру: 8 800 555 55 05. Звонок по России бесплатный", - сообщил Накануне.RU официальный представитель X5.

В компании принесли извинения уральцам за временные неудобства.

Как уточнили в Свердловском областном благотворительном фонде, карта будет действительна до 1 декабря.

"Что касается вопросов об итоговом номинале карты, то по условиям программы лояльности торговой сети "Пятерочка" при использовании "подарочной карты" установлена минимальная сумма оплаты в размере двух рублей. Это при условии, если картой рассчитываться за всю покупку. При покупке же на сумму, большую номинала карты (в данном случае 150 рублей), никаких доплат не потребуется. Это особенность сетевых бонусных систем", - пояснили в фонде.

Ранее некоторые свердловчане назвали выдачу "продуктовых карточек" прямым подкупом избирателей, ведь губернатор Евгений Куйвашев возглавляет список "ЕР" на выборах в Госдуму. Однако в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области не увидели в этом никакого нарушения.