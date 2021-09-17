17 Сентября 2021
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Памфилова: "Трехдневное голосование приживается, надо решать вопрос со школами"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова намерена заняться проблемой пересечения школьного обучения и выборов. Ей не нравится, как выборы проходят сегодня: там, где избирательные участки расположены в школах, детей отправили на выездные мероприятия, в музеи и театры. В итоге СМИ сообщают о толпах детей в различных заведениях, что явно не способствует учебному процессу, усвоению материала и эпидемической безопасности.

"Я не раз поднимала и буду поднимать проблему <...> с учетом того, что трехдневное голосование приживается… Нам надо будет ставить вопрос о том, как нам эффективно развести процессы обучения в школах и голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

"У нас почти половина участков расположены именно в учебных заведениях, с другой стороны, у нас еще очень значительная часть членов комиссий - сотрудники системы образования, на них ложится огромная нагрузка на этот период, учитывая, что учебный год начинается. Системно эту проблему придется решать", - рассказала Памфилова.

Примечательно, что в Минпросвещения проблем вообще не видят. Там заявили, что школы работают сегодня в обычном режиме. "Сегодняшний день является рабочим. Там, где в избирательном процессе школы не задействованы, школы работают в обычном режиме. Там, где представилась возможность развести потоки голосующих, избирателей и учащихся - в разных школах есть несколько входов, например, задействована рекреация или в спортивном зале расположен участок - школы также работают. Все остальные школы также работают, осуществляя внеурочные активности", - заявил замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

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Теги: элла памфилова, трехдневное голосование, школы, минпросвещения



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