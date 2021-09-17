17 Сентября 2021
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врач, стетоскоп (2015) | Фото: automag.kz

Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении детей полиомиелитом в Хабаровском крае

Информация о случаях заражения детей полиомиелитом в Хабаровском крае не соответствует действительности, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщения об этом появились в социальных сетях и СМИ.

В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заражения полиомиелитом на территории края зафиксировано не было, передает РИА Новости.

Отмечается, что сейчас в крае проходит дополнительная иммунизация против полиомиелита детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно, не привитых ранее.

В настоящее время нацкалендарь включает вакцинацию от гепатита В, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, свинки.

Ранее первый за 17 лет случай заболевания столбняком был зарегистрирован в Свердловской области. Инцидент произошел с 5-летним мальчиком этим летом в Верхней Пышме. Как сообщили в Роспотребнадзоре, родители ребенка не прививали сына из идеологических соображений.

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Теги: полиомиелит, дети, хабаровский край



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