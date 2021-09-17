17 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Перми идет судебный процесс в отношении бывшего сотрудника МВД и его предполагаемой банды

В Перми идет судебный процесс в отношении бывшего сотрудника МВД  Дениса Деева и девяти его предполагаемых подельников, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, все они подозреваются в создании преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств. Деев, по версии следствия, считается организатором этой банды.

"За несколько лет злоумышленники провели транзакции через сотни подконтрольных фирм на сумму не менее 5,3 млрд руб., получив в итоге доход более 171,5 млн руб. Также ранее судимый за мошенничество и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев обвиняется в невозвращении со счетов иностранного контрагента 122 млн руб. В итоге прокуратура предложила приговорить его к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб", - сообщает издание.

В конце августа суд завершил рассмотрение дела и удалился в совещательную комнату для составления приговора. Начало его оглашения намечено на 8 октября.

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Теги: суд, Денис Деев, бывший сотрудник МВД



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